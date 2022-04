Peking kondigt strengere coronamaatregelen aan

LIVE. Woordvoer­der Pentagon geeft emotionele persconfe­ren­tie - Biden wil hoogopge­lei­de Russen naar VS lokken

In het gebied rond de Oekraïense hoofdstad Kiev is het dodental sinds het vertrek van de Russen uit de regio ondertussen opgelopen tot bijna 1.200. Dat meldt Andrij Njebytow, de politiechef van Kiev. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

