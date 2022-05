Peking en Moskou blokkeren in Veiligheidsraad sancties tegen Noord-Korea ondanks rakettesten Pyongyang

Haven Shanghai weer open maar gevolgen voor logistiek duren nog maanden

De dagelijkse gang van zaken in de haven van Shanghai is bijna volledig hersteld na de vergrendeling van de stad vanwege het coronavirus. Wel zal de haven nog lange tijd nodig hebben de opgelopen achterstanden in te halen. De verwachting is dat de haven, maar ook de problemen bij de nabijgelegen fabrieken, tot ver in dit jaar voor vertragingen in de scheepvaart zullen zorgen.

26 mei