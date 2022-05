Peking en Moskou blokkeren in Veiligheidsraad sancties tegen Noord-Korea na rakettesten door Pyongyang

LIVE. Zelensky beschul­digt Rusland van “massamoord op burgers” en haalt uit naar EU vanwege vertraging nieuwe sancties

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdag Rusland ervan beschuldigd een “genocide” uit te voeren in Donbas, in het oosten van het land. Dat zei hij tijdens zijn dagelijkse toespraak op televisie. Tijdens een eerdere speech op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Zwitserland weigerde de president terug te keren naar de onderhandelingstafel. Alleen als Rusland zich terugtrekt uit de veroverde gebieden, kunnen vredesgesprekken worden hervat, aldus Zelensky. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

