Peking dient Biden van antwoord na offensieve speech: “VS moeten hun democratie niet opleggen aan anderen”

De Amerikaanse president gaf woensdagavond zijn eerste toespraak voor het Congres. Hij zei dat de VS “in concurrentie” is met China “en andere landen om de 21ste eeuw te winnen”. “De autocraten denken dat democratieën niet kunnen rivaliseren”, zei Biden, die eraan toevoegde dat hij “niet het conflict zocht met China”.

Concurrentie

Gevraagd naar een reactie zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, dat het “normaal” is dat Peking en Washington “de concurrentie aangaan op sommige vlakken”. “Maar die concurrentie, net zoals bij een atletiekwedstrijd, moet aanleiding zijn voor een rivaliteit waarbij iedereen elkaar kan overtreffen, geen duel op leven of dood.”

Wang Wenbin toonde ook zijn ongenoegen over de wil van de VS om, volgens hem, hun politieke systeem op te leggen aan andere naties, vooral aan China. “De democratie is een gemeenschappelijke waarde van de mensheid, geen product waar één land in het bijzonder een patent op heeft”, zei hij.

Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Win-winsamenwerking”

“Hun eigen democratische systeem opleggen aan andere landen is (...) een manipulatie van democratische waarden. Dat zal alleen verdeeldheid zaaien, de spanningen vergroten en de stabiliteit ondermijnen”, zei Wang Wenbin. “China wil met de VS een relatie ontwikkelen zonder conflict, in een geest van non-confrontatie, wederzijds respect en een win-winsamenwerking”, zei hij ook.

Het Chinese en Amerikaanse leger zijn verwikkeld in een strijd om invloed in de Aziatisch-Pacifische regio. Dat is vooral het geval in de Zuid-Chinese Zee en in de omgeving van Taiwan. Geregeld leidt dat tot spanningen tussen beide grootmachten.

Joe Biden gaf gisteren zijn eerste toespraak voor het Congres.

“Chinese wateren”

“De Verenigde Staten sturen regelmatig oorlogsschepen en -vliegtuigen naar de omgeving van China. Dat draagt bij tot de militarisering van de regio en bedreigt de vrede en stabiliteit”, zei Wu Qian, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie, donderdag op een persconferentie.

Sinds Bidens aantreden zijn de activiteiten van Amerikaanse schepen “in Chinese wateren” met 20 procent gestegen, en die van verkenningsvliegtuigen zelfs met 40 procent, aldus Wu, waarbij hij de “felle tegenkanting” van Peking benadrukte.

