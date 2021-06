Peking beschuldigt NAVO ervan "Chinese dreiging" te overdrijven

De Chinese ambassade bij de EU verwijt de NAVO in een communiqué dat het een "koudeoorlogsmentaliteit" aan de dag legt en er op uit is om "kunstmatig confrontaties te creëren".



De staats- en de regeringsleiders van de dertig NAVO-landen kwamen maandag overeen om zich forser uit te spreken over China. Ze toonden zich onder meer bezorgd over "het dwingende beleid (van de Chinezen, red.) dat in contrast staat met de fundamentele waarden" van het bondgenootschap en wezen op de uitbreiding van het kernwapenarsenaal en het gebrek aan transparantie over zijn militaire modernisering.