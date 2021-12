Peiling: meerderheid Britse kiezers teleurgesteld in brexit

Een jaar nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, blijkt uit een opiniepeiling dat meer dan 60 procent van de Britse kiezers vindt dat brexit slecht of slechter is verlopen dan ze hadden verwacht. Per 1 januari gaan de volledige douanecontroles in op goederen die vanuit de EU naar het VK worden geëxporteerd.

Uit de enquête van onderzoeksbureau Opinium bleek ook dat 42 procent van de mensen die in 2016 vóór brexit stemden, ontevreden is over hoe brexit tot dusver is verlopen. 26 procent van de brexitstemmers zei dat het slechter is gegaan dan ze hadden verwacht, terwijl 16 procent van hen zei dat ze verwachten dat het slecht zou gaan en dat ze gelijk hadden gekregen.

Van de kiezers die wilden dat het VK binnen de EU zou blijven, zei maar liefst 86 procent dat brexit slecht of slechter was gegaan dan ze hadden verwacht. In totaal zei slechts 14 procent van deze kiezers dat de brexit beter was verlopen dan verwacht.

Quote ‘Remainers’ zijn nog steeds groten­deels eensgezind dat de brexit slecht is, terwijl ‘Leavers’ wat meer verdeeld zijn. Adam Drummond (Opinium)

Voorstanders brexit verdeeld

Adam Drummond van Opinium, zei dat de opvallendste bevinding was dat ‘Leavers’ (zij die voor brexit zijn, red.) nu meer twijfels hadden over de voordelen van de brexit dan vroeger.

“Als je tijdens het grootste deel van het brexitproces de vraag zou stellen ‘is Brexit goed of slecht?’ zouden alle Remainers (kiezers die tegen brexit waren, red.) ‘slecht’ zeggen en alle Leavers ‘goed’. Deze blokken hielden elkaar in evenwicht,” zei hij. Maar die situatie is nu anders. “In plaats van twee uniform tegengestelde blokken, is het Remain-blok nog steeds grotendeels eensgezind dat de brexit slecht is, terwijl het Leave-blok meer verdeeld is.”

Handelaren verwachten dat de aanstaande invoering van volledige douanecontroles voor hogere kosten en meer papierwerk zullen zorgen aan beide kanten van de grens. Dit zal volgens hen vooral een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid van geïmporteerde producten in het VK. Het afgelopen jaar kregen de Britten al meerdere malen te maken met tekorten van voedingsmiddelen in de supermarkten.

Noord-Ierland en visserij

Ondertussen blijven de Europese Commissie en Groot-Brittannië bikkelen over het Noord-Iers protocol: dat maakte deel uit van het brexitakkoord en bepaalt dat Noord-Ierland in feite deel blijft uitmaken van de Europese markt. Dat betekent wél controles op goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland arriveren. “Onwerkbaar”, zegt de Britse regering, die het akkoord weigert toe te passen en aanpassingen eist.

Daarnaast verzieken ook perikelen over visvergunningen de Brits-Europese relatie. Vooral tussen Frankrijk en Groot-Brittannië blijft het water diep: Franse vissersboten hebben sinds de brexit veel te weinig vergunningen gekregen om in Britse wateren te blijven vissen, vindt Parijs.

Lees ook: