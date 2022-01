Peiling: meerderheid Amerikanen vreest ineenstorting van democratie

Brits parlements­lid barst in tranen uit tijdens vragen over tuinfeest Boris Johnson

Brits parlementslid Jim Shannon stelt vragen over het onderzoek naar het tuinfeestje van Boris Johnson in 2020. Maar plots barst hij in tranen uit als hij het over zijn schoonmoeder heeft. Zij is namelijk net als heel wat mensen alleen overleden in het ziekenhuis tijdens de coronapandemie. Shannon is overmand door emoties en moet uiteindelijk zijn tussenkomst staken.

