Peiling: Lula wint Braziliaanse presidentsverkiezingen in 2022 van Bolsonaro

Volgens de peiling van peilingbureau Datafolha bij 2.071 personen haalt Lula 41 procent van de stemmen tegenover 23 procent voor Bolsonaro in de eerste ronde. In de tweede ronde zou Lula 55 procent van de kiezers achter zich krijgen, Bolsonaro 32 procent. Elf procent stemt blanco of ongeldig, en een deel van hen had ook geen mening. De foutenmarge van de peiling bedraagt 2 procent.

In de eerste ronde zou de voormalige rechter Sergio Moro de derde kandidaat zijn, met 7 procent van de stemmen.

Lula regeerde het grootste en dichtst bevolkte land van Latijns-Amerika van 2003 tot 2011. Voor de verkiezingen van 2018 lag de leider van de linkse Arbeiderspartij opnieuw voor in de peilingen. Hij werd toen echter veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel wegens corruptie en het witwassen van geld en mocht niet meedoen aan de verkiezingen.

Rechter bevoordeeld

Een rechter oordeelde in maart echter dat de rechter die Lula veroordeelde in 2017, Sergio Moro, bevoordeeld was. Zijn veroordeling werd in april door het Hooggerechtshof vernietigt, wat de deur openzette voor een eventuele kandidatuur voor de verkiezingen van 2022. Rechter Moro werd uiteindelijk minister van Justitie in de regering van Bolsonaro, maar moest ontslag nemen.

Lula heeft de afgelopen dagen ontmoetingen gehad met verschillende politieke figuren, ondernemers en mogelijke bondgenoten. Hij preciseerde niet of hij zich kandidaat stelt bij de verkiezingen. Vorige maand gaf hij in een interview aan dat wel te doen, maar dat was voor de definitieve vernietiging van zijn veroordeling.

Land verkeert in diepe crisis

Brazilië bevindt zich in een diepe economische crisis, die versterkt werd door de coronapandemie, waardoor al meer dan 428.000 doden vielen. Een parlementaire onderzoekscommissie heeft een onderzoek gestart naar de aanpak van de crisis door president Bolsonaro. Hij minimaliseerde de ernst van de crisis, gaf kritiek op het gebruik van maskers en stelde de effectiviteit van de vaccins in vraag. Hij weigerde ook maatregelen te nemen om het virus in te dijken, omdat hij de economie niet wilde schaden.