Pedofiele zanger van rockgroep Lostprophets neergestoken in gevangenis

UPDATE LIVE. Bloedtrans­fu­sie­cen­trum geraakt bij Russische luchtaan­val in Koepjansk - Aanval op fabrikant van vliegtuig­mo­to­ren in Zaporizja

Oekraïne heeft zaterdag opnieuw te maken gehad met een spervuur van Russische luchtaanvallen, zegt president Volodymyr Zelensky. Onder meer een bloedtransfusiecentrum en een belangrijke fabrikant van vliegtuigmotoren waren het doel van de aanvallen. In de Straat van Kertsj, een zeestraat die het schiereiland de Krim scheidt van Rusland, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Russische olietanker geraakt door een Oekraïense drone. Experten rekenen op mogelijk verdere escalatie, nu de oorlog dichter naar Rusland wordt gebracht. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.