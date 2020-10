Paus zal 13 nieuwe kardinalen benoemen: voor het eerst ook een Afro-Amerikaan

ANALYSE. Trump won het laatste verkie­zings­de­bat met leugens. Maar dit keer won hij tenminste

23 oktober Donald Trump heeft de beste zaak gedaan in het laatste verkiezingsdebat. Hij had nog veel meer leugens nodig dan de vorige keer, maar kreeg Joe Biden in de hoek zonder al te veel brutaliteit. De Democraat won wel op vlak van menselijkheid, maar moest Barack Obama zelfs in de rug schieten om het te halen en heeft redenen om bezorgd te zijn.