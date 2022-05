Paus wil naar Moskou voor vredesgesprek met Poetin

De paus vertelde dat hij eind april van de Hongaarse premier Victor Orban te horen kreeg dat Poetin van plan zou zijn de invasie op 9 mei te beëindigen. Op die dag viert Rusland de overwinning op de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. “Dit zou de snelheid van de escalatie van de laatste dagen verklaren. Want het is nu niet alleen de Donbas, het is de Krim, het is Odessa, het gaat van de Zwarte Zee naar Oekraïne, het is alles. Zo veel wreedheid, hoe kun je dat niet stoppen? 25 jaar geleden hebben we hetzelfde ervaren in Rwanda.”