Paus wil licht werpen op 40 jaar oud mysterie van vermist Vaticaans meisje

De verdwijning van een Vaticaans schoolmeisje 40 jaar geleden is één van de meest hardnekkige mysteries van Italië. Het onderzoek is dinsdag een nieuw hoofdstuk ingegaan toen haar broer een ontmoeting had met een Vaticaanse onderzoeker. Deze onderzoeker heeft Paus Franciscus de vrije hand gegeven om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Al vier decennia lang zijn er graven geopend en wordt de media overspoeld met complottheorieën. Dat allemaal in een poging om vast te stellen wat er met Emanuela Orlandi is gebeurd. Emanuela is de dochter van een Vaticaanse medewerker wiens familie in het Vaticaan woonde. Orlandi, toen 15, keerde op 22 juni 1983 niet terug naar huis na een muziekles in Rome. De zaak, waarnaar in Italië en het Vaticaan af en toe onderzoek is gedaan, heeft wereldwijd opnieuw de aandacht getrokken na de release eind vorig jaar van de Netflix-serie ‘Vatican Girl’.

Transparantie

In januari heropende de Vaticaanse hoofdaanklager Alessandro Diddi een eerder onbeslist Vaticaans onderzoek nadat hij dossiers had geërfd van zijn gepensioneerde voorganger. In een interview met de krant Corriere della Sera voorafgaand aan de bijeenkomst zei Diddi dat paus Franciscus wil dat “de waarheid naar boven komt zonder enig voorbehoud.” Hij zei dat de paus een “ijzeren wil” heeft met betrekking tot de zaak.

Emanuela’s oudere broer Pietro en de advocaat van de familie, Laura Sgro, hadden dinsdagmiddag meer dan vijf uur lang een ontmoeting met Diddi in het Vaticaan. “We hopen dat dit licht kan werpen op de zaak en een pagina in de geschiedenis kan schrijven”, zei Sgro na afloop. Sgro zei voorts dat de openheid van het Vaticaan en de vastberadenheid van de paus “absoluut positief” was.

Complottheorieën

De theorieën over Orlandi’s verdwijning lopen uiteen. In de jaren tachtig speculeerden Italiaanse media dat zij was ontvoerd in een poging Mehmet Ali Agca vrij te krijgen, de Turk die in 1981 gevangen was gezet omdat hij had geprobeerd paus Johannes Paulus II te vermoorden. Andere berichten brachten haar in verband met het graf van Enrico De Pedis, een gangster die in een basiliek in Rome begraven ligt. Zijn graf werd in 2012 geopend, maar er werd niets onthuld, en in het interview met Corriere della Sera zei Diddi dat het vermoedelijke verband tussen de verdwijning van het meisje en de misdaadclan uit Rome “overgeëvalueerd” was.

In 2019 ontving de familie Orlandi een anonieme brief waarin stond dat Emanuela’s lichaam mogelijk verborgen ligt tussen de doden op het Teutoonse kerkhof net binnen de muren van het Vaticaan, waar een standbeeld van een engel met een boek “Requiescat in Pace”, Latijn voor “Rust in Vrede” luidt. Twee graven werden geopend en er werd niets gevonden, zelfs niet de beenderen van twee negentiende eeuwse prinsessen die daar begraven zouden liggen. Ze waren blijkbaar verplaatst tijdens herstructureringswerkzaamheden tientallen jaren voordat Orlandi werd geboren.

In 2018 leidde de vondst van botten tijdens grondwerkzaamheden bij de ambassade van het Vaticaan in Rome tot een mediakoorts die suggereerde dat ze van Orlandi zouden kunnen zijn of van Mirella Gregori, een andere tiener die datzelfde jaar verdween. Maar de DNA-tests waren negatief.

Vorige maand keurde het Italiaanse lagerhuis de oprichting goed van een parlementaire commissie om de verdwijning van beide meisjes te onderzoeken. De politie heeft nooit uitgesloten dat Orlandi is ontvoerd en mogelijk vermoord om redenen die niets met het Vaticaan te maken hebben, of dat zij het slachtoffer is geworden van mensenhandel. Ze zou nu 55 zijn.