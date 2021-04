Paus verstrengt regels tegen corruptie

In een Motu proprio, een brief op persoonlijk initiatief van de kerkleider en die meteen van kracht is, stelt de Argentijn dat medewerkers van de Romeinse Curie voortaan niet langer persoonlijke geschenken of schenkingen van een bedrag hoger dan 40 euro mogen aanvaarden. Het is hen ook verboden om geld te beleggen in belastingparadijzen of om ethisch twijfelachtige investeringen te doen.