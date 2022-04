Paus veroordeelt de "wreedheden die steeds gruwelijker worden" in Oekraïne

Paus Franciscus heeft woensdag de steeds gruwelijk wordende wreedheden veroordeeld in Oekraïne, ook tegen burgers. Dat zei hij verwijzend naar het "bloedbad van Boetsja", vooraleer hij een Oekraïense vlag kuste uit die stad in de buurt van Kiev.

"Het recente nieuws over de oorlog in Oekraïne (...) toont nieuwe wreedheden, zoals het bloedbad van Boetsja, wreedheden die steeds gruwelijker worden, ook tegen burgers, vrouwen en kinderen die zich niet kunnen verdedigen", aldus de paus in zijn dagelijkse audiëntie in het Vaticaan. Hij riep nogmaals op om te stoppen met het zaaien van oorlog en verderf.

Quote Deze vlag is afkomstig uit de oorlog, uit deze stad die tot martelaar is gemaakt, Boetsja. Paus Franciscus

Enkele minuten later haalde Franciscis voor de duizenden aanwezige gelovigen en enkele Oekraïense kinderen een Oekraïense vlag boven. "Deze vlag is afkomstig uit de oorlog, uit deze stad die tot martelaar is gemaakt, Boetsja", zei hij, alvorens de zwartgeblakerde vlag te kussen.

De verklaring is de eerste reactie van de paus sinds de recente ontdekking van tientallen lichamen van burgers in Boetsja na de terugtrekking van de Russische troepen. De ontdekking zorgde voor grote verontwaardiging van de internationale gemeenschap en meer sancties tegen Rusland. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Russische troepen ervan achter de moordpartij te zitten, het Kremlin zegt dat de beelden door Kiev gefabriceerd zijn.

Quote In de oorlog in Oekraïne zien we de onmacht van de internatio­na­le organisa­ties. Paus Franciscus

De paus betreurde tijdens zijn audiëntie ook de "onmacht van de internationale organisaties" tegenover het conflict. "Na de Tweede Wereldoorlog hebben we geprobeerd om de basis te leggen voor een nieuwe geschiedenis van vrede, maar helaas werd de oude geschiedenis van grote wereldmachten die met elkaar concurreren in stand gehouden", zei hij. "En in de oorlog in Oekraïne zien we de onmacht van de internationale organisaties."

De paus had zondag, na zijn terugkeer uit Malta, laten weten dat hij beschikbaar is om te helpen werken aan een wapenstilstand. Hij is ook bereid naar Kiev te reizen.

