Paus stelt het goed na buikoperatie

De operatie was nodig vanwege een littekenbreuk, een onderhuids defect in de spierlaag van de buikwand op de plaats van een litteken van een eerdere operatie. In 2021 onderging de paus een buikoperatie vanwege problemen met zijn maag.

“De paus is wakker en zal nu de hele dag rusten, zoals nodig is na een operatie”, zegt zijn woordvoerder Matteo Bruni vandaag. Routinecontroles door het ziekenhuispersoneel toonden alvast goede resultaten. De 86-jarige paus Franciscus had ook al een rustige nacht. Hij verblijft in de pauselijke privékamer op de tiende verdieping van het Gemelli-ziekenhuis in Rome.

Volledig scherm Journalisten aan het Gemelli-ziekenhuis in Rome. © ANP / EPA

Recent lijkt de gezondheid van de paus achteruit te gaan. Eind maart werd het hoofd van de katholieke kerk ook al in het ziekenhuis opgenomen wegens ademhalingsproblemen door bronchitis. Kort voor Pinksteren had hij last van koorts.

Paus Franciscus heeft eerder gezegd eventueel op te stappen als hij niet meer gezond genoeg is voor zijn functie. Zijn voorganger Benedictus XVI trad in 2013 al af om gezondheidsredenen. Dat was ongebruikelijk. Normaal gesproken blijft een paus aan tot hij overlijdt.

KIJK. Paus Franciscus met spoed opgenomen voor buikoperatie