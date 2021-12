Paus roept op tot "dialoog", tegenover neiging om "op zichzelf terug te plooien"

“Ze joeg op kwetsbare kinderen”: jury start beraadsla­ging over schuld van Ghislaine Maxwell

In het spraakmakende misbruikproces tegen Ghislaine Maxwell zijn de juryleden aan zet. Zij moeten bepalen of de ex (59) van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein schuldig is aan het ronselen van minderjarige meisjes. Ze zou hen vervolgens ook zelf misbruikt hebben.

21 december