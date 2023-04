Paus roept in eerste toespraak in Hongarije op tot vrede in Oekraïne: “Geef niet toe aan kinderlijke oorlogszucht”

17 doden na nacht vol zware bombarde­men­ten in Oekraïne, vrouw getuigt in tranen: “We zitten allemaal onder het bloed”

Bij nieuwe Russische drone- en raketaanvallen zijn vorige nacht minstens zeventien doden gevallen in Oekraïne. Verschillende steden werden onder vuur genomen, Kiev werd voor het eerst in 51 dagen opnieuw gebombardeerd. President Volodymyr Zelensky roept op tot bijkomende sancties. In een filmpje toont een huilende vrouw de schade die aangericht werd aan haar woning. “We zitten allemaal onder het bloed.”