Paus plant ontmoeting met Hongaarse premier Victor Orban

Hongaarse an­ti-LGTBQ+-wet treedt in werking: autoritei­ten beboeten handelaar voor verkoop boek over ‘regenboog­fa­mi­lies’

8 juli Hongaarse autoriteiten hebben een boekenhandelaar beboet voor het verkopen van een kinderboek over ‘regenboogfamilies’, het boek beschreef het dagelijkse leven van kinderen met ouders van hetzelfde geslacht. De actie wakkert het debat verder aan over de controversiële Hongaarse wet, die vandaag in werking treedt. Die wet verbiedt de promotie van de LGTBQ+-gemeenschap.