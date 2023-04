Paus, net uit ziekenhagen ontslagen, op Sint-Pietersplein voor mis Palmzondag

Franciscus groette de menigte zondag kort toen hij zich met de pausmobiel verplaatste op het plein, dat momenteel gedecoreerd is met meer dan 35.000 planten en bloemen. Franciscus gaf daarbij een ernstige indruk. De paus had beloofd om de mis, met zijn 30.000 aanwezigen, bij te wonen.

De paus was zaterdag ontslagen uit het ziekenhuis in Rome, nadat hij er drie nachten had doorgebracht. Hij leek in goede doen en maakte grapjes. "Ik leef nog", zei hij aan journalisten en gelovigen, die hem aan het ziekenhuis vroegen hoe hij zich voelde. De katholieke leider kampt sinds enkele jaren steeds vaker met gezondheidsklachten, vooral dan over zijn knie, waardoor hij een rolstoel en wandelstok moet gebruiken.