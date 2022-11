Paus linkt huidige situatie van Oekraïners met “Stalins genocide”

Genocide

De meningen in de wetenschap blijven verdeeld over de vraag of de hongersnood een “genocide” is, waarbij de belangrijkste vraag is of Stalin opzettelijk Oekraïners wilde doden in een poging een onafhankelijkheidsbeweging tegen de Sovjet-Unie de kop in te drukken, of dat de hongersnood vooral het gevolg was van incompetentie in combinatie met natuurlijke omstandigheden. Hoe dan ook, de “grote hongersnood” voedde de aanhoudende Oekraïense bitterheid tegenover het Sovjet-Russische bewind.