Paus kust voeten van gevangenen en stelt in documentaire dat “seks iets moois is”

Paus Franciscus heeft op Witte Donderdag een jeugdgevangenis in Rome bezocht. Als teken van nederigheid waste en kuste hij er de voeten van twaalf gedetineerden. In een documentaire die sinds deze week te zien is op streamingdienst Disney+ gaf hij aan dat “seks iets moois is”.

De katholieke traditie waar de paus zich aan houdt, komt voort uit het Bijbelverhaal waarin Jezus de voeten van zijn twaalf discipelen wast. Onder de gevangenen bevinden zich een moslim uit Senegal en jongeren uit Rusland en Kroatië.

“Nog niet ver ontwikkeld”

Paus Franciscus gaf daarnaast toe dat de Katholieke Kerk nog niet ver ontwikkeld is op het vlak van geloofsregels rond seks. De catechismus staat “nog in een heel vroeg stadium” over het onderwerp, klonk het in een gesprek met jonge vrouwen en mannen. Wij christenen hebben niet altijd een "volwassen" houding ten opzichte van seks gehad, zei de paus. Toch is seks "een van de mooiste dingen die God ons heeft gegeven". "Ons seksueel uiten is een rijkdom. Seks is iets moois."

De paus had de tien jonge mannen en vrouwen vorig jaar ontmoet voor een documentaire van de Spaanse filmmakers Jordi Évole en Marius Sanchez. Sommigen van hen zijn niet gelovig of hebben afstand genomen van de Kerk. Een vrouw vertelde bijvoorbeeld hoe ze vroeger non was geweest, maar zich jarenlang psychisch misbruikt voelde. Een man verklaarde dan weer hoe hij als kind misbruikt was door een lid van het katholieke instituut Opus Dei.

“Veel corruptie in Kerk”

Verder spreekt Franciscus in de documentaire, die een kleine anderhalf uur duurt, onder meer over abortus, vrouwen in de Kerk, migranten, pesten en racisme, maar ook over corruptie en andere smetten binnen de Kerk. "De ware Kerk bevindt zich in de periferie. In het centrum zitten goede mensen, heilige mensen, maar ook veel corruptie. Dat moet je toegeven”, klonk het.

Of er ook plaats is voor transgenders of LGBTQ+ mensen? “Ieder mens is een kind van God, iedereen”, luidde het antwoord. “God wijst niemand af, dat zouden geestelijken in de katholieke kerk ook niet moeten doen. Ik heb niet het recht om iemand uit de Kerk te gooien. De Kerk mag haar deuren voor niemand sluiten.”