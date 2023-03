Paus Johannes Paulus II verdoezelde kindermisbruik in Poolse kerk toen hij nog kardinaal was, volgens onderzoek

Michal Gutowski, die het onderzoek naar de voormalige paus leidde, meent dat paus Johannes Paulus II op de hoogte was van pedofilie binnen de Poolse kerk toen hij nog kardinaal was van de stad Krakau. Hij zou beschuldigde priesters overgeplaatst hebben naar andere bisdommen om de feiten stil te houden, klinkt het bij Gutowski.

Gutowski kreeg in het kader van zijn onderzoek toegang tot documenten van de voormalige geheime politie uit het communistische tijdperk en ook zeldzame kerkdocumenten. Het bisdom van Krakau weigerde echter om haar eigen archieven te laten inkijken. Dat heeft de Poolse kerk eerder ook al gedaan toen geen toegang gaf aan de rechterlijke macht of een openbare onderzoekscommissie die misbruik van minderjarigen in de kerk onderzocht. Gutowski zegt ook gesproken te hebben met slachtoffers van pedofiele priesters en hun families, alsook met voormalige medewerkers van de kerk.

Strikt geheim

De voormalige paus, die toen nog de naam Karol Wojtyla had, had volgens het onderzoek bijvoorbeeld een aanbevelingsbrief geschreven aan de Weense kardinaal Franz König voor een priester die van misbruik beschuldigd werd. Die beschuldigingen kwamen in de brief nergens aan bod, aldus Gutowski.

Een van Gutowski’s andere bronnen, die anoniem eiste te blijven, vertelde dat Wojtyla hem persoonlijk had verteld over daden van pedofilie van een priester in 1973. “Wojtyla wilde er eerst zeker van zijn dat het geen bluf was”, klonk het bij de bron. “Hij vroeg het nergens te melden. Hij zei dat hij het zou afhandelen.” De voormalige paus zou uitdrukkelijk gevraagd hebben om de zaak strikt geheim te houden.

Ekke Overbeek, een Nederlandse journalist die in Polen gevestigd is, komt in een nieuw boek met soortgelijke beschuldigingen tegenover Johannes Paulus II. Haar boek ‘Maxima Culpa: Wat de kerk verbergt over Johannes Paulus II’ is vandaag uitgekomen.

Johannes Paulus II was paus van 1978 tot zijn dood in 2005 en werd opgevolgd door Paus Benedictus XVI.