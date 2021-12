Paus hekelt Europese behandeling van migranten

Valérie Pécresse is de presidents­kan­di­daat van Les Républi­cains

De Franse Republikeinen hebben besloten dat Valérie Pécresse (54) hun partij gaat vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar in april. Ze is als winnaar uit de voorverkiezingen gekomen, zo meldt de partij Les Républicains (LR) zaterdag. De bestuurder van regio Île-de-France, waar Parijs onder valt, is de eerste vrouwelijke kandidaat van Les Républicains. Ze neemt het in april op tegen onder anderen Emmanuel Macron, de huidige president.

4 december