Paus haalt tijdens bezoek aan Irak uit naar "waanzinnige barbaarsheid" van Islamitische Staat tegen de jezidi's

Veiligheid

Zaterdag ontmoet de paus in Najaf onder meer grootayatollah Ali al-Sistani, de geestelijke leider van de Irakese sjiieten. Hij vliegt diezelfde dag ook naar Nassiriya, in het zuidoosten van Irak, voor een interreligieuze ontmoeting in de vlakte van Ur, alvorens terug te keren naar Bagdad. Hij sluit zijn reis zondag af met een bezoek aan Mosoel, Qaraqosh (Baghdeda) en Erbil, in de semi-autonome regio Koerdistan. Maandagmorgen keert de Argentijn terug naar Rome.

Syrische christenen

Van de naar schatting 59 miljoen inwoners van Bagdad is 98 procent moslim. Twee derde van de moslims in Irak zijn sjiieten en een derde soennieten. Tot aan de geallieerde invasie in Irak onder leiding van de VS in 2003 woonden in het land ook nog tussen de 1,3 en 1,5 miljoen christenen. Maar al van voor de doortocht van Islamitische Staat (IS) was dat aantal gedaald tot nauwelijks een half miljoen. Door de terreur van IS werden nog eens duizenden christenen afgeslacht. Kerkleiders werden gemarteld, ontvoerd en vermoord en kloosters en kerken systematisch in brand gestoken. Honderdduizenden christenen raakten ontheemd. Vandaag leven nog 250.000 tot 400.000 christenen in het land, die feitelijk als tweederangsburgers worden behandeld en volgens hun leiders nog altijd overwegen of zij Irak niet beter verlaten.