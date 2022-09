Paus grijpt de controle bij de Orde van Malta

De Orde van Malta is een eeuwenoude katholieke ridderorde die teruggaat tot de elfde eeuw. Ze heeft een unieke status in het internationaal recht, met de mogelijkheid om volwaardige diplomatieke betrekkingen te onderhouden, en een zetel als permanente waarnemer bij de Verenigde Naties. Haar belangrijkste missie is humanitaire hulp bieden overal ter wereld, zo is ze bijvoorbeeld erg actief tijdens de Oekraïense vluchtelingencrisis. De orde telt zo’n 13.500 leden.

Maar sinds enkele jaren is er een crisis over het leiderschap. Na jarenlange impasse gaf Paus Franciscus in oktober vorige jaar aan kardinaal Silvano Tomasi de bevoegdheden om het interne bestuur te veranderen. De onderhandelingen hierover mislukten echter en dus grijpt de paus nu zelf in. De huidige soevereine raad wordt ontbonden: er komt een nieuwe, voorlopige raad die moet toezien op het bestuur. De dertien leden werden persoonlijk door Paus Franciscus benoemd. Het nieuwe grondwettelijke charter gaat in “met onmiddellijke effect”.

De interventie van het Vaticaan stuitte eerder al op kritiek binnen de Orde, omdat dit de soevereiniteit zou schenden. Maar in het pauselijke decreet van zaterdag wordt erop gewezen dat de organisatie een religieuze orde is, die dus van de Heilige Stoel afhangt en altijd speciale bescherming heeft genoten. Ook in het verleden waren er al pauselijke interventies, luidde het nog. De paus wees er ook op dat de hervorming gebeurde op initiatief van Tomasi.