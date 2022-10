Paus Franciscus waarschuwt voor “gevaren van porno”: “Ook zusters en priesters kijken er wel eens naar”

Liz Truss afgetreden als Brits premier, Rishi Sunak formeel benoemd als haar opvolger

Liz Truss is officieel afgetreden als premier van het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe premier, Rishi Sunak, is benoemd als haar opvolger. In haar allerlaatste verklaring als premier zei Truss dat de regering in korte tijd “dringend en doortastend” heeft gehandeld. Daarna trok ze naar koning Charles om haar ontslag aan te bieden De conservatieve politica vertoefde amper 49 dagen in Downing Street 10, de kortste regeerperiode ooit in de Britse geschiedenis. Koning Charles heeft Rishi Sunak intussen gevraagd een nieuwe regering te vormen. De politicus heeft dit aanvaard en is vervolgens formeel tot nieuwe premier benoemd. Tijdens zijn eerste toespraak belooft hij de “fouten van Liz Truss” te herstellen

