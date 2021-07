Paus Franciscus verlaat ziekenhuis na operatie

De 84-jarige kerkvorst verliet het universitair ziekenhuis Gemelli in een auto met getinte ramen. In het ziekenhuis werd een stuk van zijn dikke darm verwijderd bij een heelkundige ingreep onder volledige verdoving.

De Heilige Stoel was er van uitgegaan dat Franciscus “ongeveer een week” in het ziekenhuis zou blijven, tenzij er complicaties zouden optreden. Het Vaticaan verspreidde dinsdag foto’s van de paus die rondwandelt in een kinderafdeling van het ziekenhuis.

De Britse zender ITV preciseerde op zijn website dat de helft van de karteldarm van de paus verwijderd werd wegens een vernauwing van de darm. De Argentijn heeft nog verscheidene weken om te herstellen voordat hij in september weer op reis begint te gaan, schrijft ITV. Hij is van plan in september een bezoek aan Hongarije en Slovakije te brengen en zou in november kort in Glasgow zijn om er deel te nemen aan de klimaatconferentie.