Paus Franciscus ontvangt Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken

AstraZene­ca test aangepaste versie coronavac­cin

27 juni Farmaceutisch bedrijf AstraZeneca is begonnen met een test voor een aangepaste versie van zijn coronavaccin die gericht is op de Beta-variant. In totaal moeten 2.250 mensen in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië en Polen aan de test meedoen. Het gaat zowel om mensen die eerder al gevaccineerd zijn, als mensen die nog niet eerder een vaccin kregen.