Paus Franciscus nog week in ziekenhuis na operatie aan dikke darm

Paus Franciscus krijgt Spi­der-Man op bezoek in Vaticaan

23 juni De paus heeft op de woensdagaudiëntie in het Vaticaan ook een Spider-Man ontvangen. Hij had plaatsgenomen in de sectie hoogwaardigheidsbekleders en zat onder meer naast een in het zwart geklede geestelijke, die totaal niet verbaasd leek over de strakke rood-zwart-blauwe uitdossing van zijn gemaskerde buurman. Sommige waarnemers waren erg verbaasd over de komst van de stripfiguur naar de statige binnenplaats van San Damaso, in het pauselijk paleis.