Paus Franciscus neemt het op voor voorganger na controversiële uitspraken van broer vermist meisje

De verdwijning van Emanuela Orlandi staat sinds de Netflix-serie ‘Vatican Girl’ terug in de spotlights. Vorige dinsdag beschuldigde de broer van het vermiste meisje in een televisieprogramma de voormalige paus Johannes Paulus II van seksuele relaties. De huidige paus Franciscus heeft zondag na de eucharistieviering op het Sint-Pietersplein zijn voorganger verdedigd tegen de “ongegronde verdachtmakingen".

De broer van het vermiste meisje, Pietro Orlandi, was vorige week te gast bij een Italiaanse actuatalkshow ‘Dimartedi’. Tijdens dat gesprek beweerde hij dat er in Vaticaanse kringen geruchten de ronde doen over Karol Józef Wojtyla, zoals Johannes Paulus II heette voor hij paus werd. “Wojtyla ging ‘s avonds uit met twee van zijn Poolse collega’s. Hij ging zeker geen huizen zegenen”, insinueerde Orlandi.

Pietro Orlandi deed ook verslag van een recent gesprek dat plaatsvond tussen hem en een hoge geestelijke wiens naam hij niet wilde onthullen: “Een paar dagen geleden had ik een ontmoeting met een bisschop. Op een gegeven moment ging het gesprek over pedofilie in de kerk. ‘Als in 1993 onder kardinalen over pedofilie werd gesproken als een normale en geaccepteerde zaak, zou je denken dat pedofilie die kardinalen nog meer zorgen baart’, zei ik hem. Het antwoord van de bisschop: ‘Wel, waarschijnlijk...’”. Deze suggestieve uitspraken zorgde voor heel wat commotie bij gelovigen over heel de wereld. De voormalige historische secretaris van de Poolse paus, kardinaal Stanislaw Dziwisz, reageerde onmiddellijk. Hij noemde de uitspraken van Orlandi “criminele beschuldigingen”.

Ook de huidige paus reageerde op de accusaties. Niet enkel de uitlatingen van de broer maar ook de insinuaties over het bestaan van een verband tussen Johannes Paulus II en de verdwijning van Emanuela Orlandi hebben Franciscus woedend gemaakt. De Argentijnse paus verdedigde zijn voorganger met hand en tand tegen de ongeloofwaardige aantijgingen die dinsdag live nationaal werden uitgezonden.

De tirade van de paus

Franciscus liet zich niet uit het veld slaan en deed onmiddellijk na de Regina Caeli, een gebed dat wordt gebeden in de Paastijd, op het Sint-Pietersplein zijn zegje over de controverse. Hij verklaarde “zeker te zijn van de interpretatie van de gevoelens van de gelovigen in de hele wereld” en richtte daarom “een dankbare gedachte aan de nagedachtenis van Johannes Paulus II, in deze dagen het voorwerp van beledigende en ongegronde verdachtmakingen”. De woorden van de paus ontkennen dus het spoor van beschuldigingen die werden gesuggereerd in het programma. Orlandi zei echter onmiddellijk na het horen van de woorden van de paus dat “hij gelijk had om Wojtyla te verdedigen”.

De botsing

Na de controverse die was ontstaan door de uitspraken over Wojtyla kwam het gisteren tot een openlijke botsing tussen Pietro Orlandi zijn advocaat en Diddi, officier van justitie van het Vaticaan. Diddi bekende namelijk aan LaPresse dat hij “zeer verbitterd was over de houding van Orlandi en zijn verdediger” omdat “ze erop staan dat ze gehoord willen worden en als we ze horen vertellen ze ons niets”. De officier sprak van een irritante houding. Hij heeft Orlandi’s advocaat, Laura Sgrò, opgeroepen om de bron van de insinuaties te identificeren. De advocate zou zich echter hebben beroepen op het beroepsgeheim, waardoor een bijeenkomst tussen de twee slechts vijf minuten duurde. Na afloop gaf Diddi commentaar op het voorval met de woorden “onverklaarbaar”. Sgrò antwoordde dat “het aanvallen van het beroepsgeheim een aanval is op de vrijheid en de onafhankelijke zoektocht naar de waarheid”.