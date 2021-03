Paus Franciscus bezoekt Iraakse stad Mosoel en moedigt christenen aan om hun geloof niet te verliezen

Paus Franciscus is zondag in Mosoel aangekomen, de grote stad in het noorden van Irak waar terreurgroep IS (Islamitische Staat) dood en vernieling zaaide van 2014 tot 2017. In de stad Qaraqosh heeft de paus christenen aangemoedigd hun geloof niet te verliezen. “Hou niet op met dromen”, zei hij in de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis.

Vijf Iraakse helikopters escorteerden de paus, de eerste die ooit een bezoek brengt aan Irak. In een gepantserde wagen kwam hij daarna aan de ruïnes van een duizend jaar oude kerk in het centrum van Mosoel aan, waar hij een gebed voor "de oorlogsslachtoffers" zou leiden.



Het vertrek van de christenen uit het Midden-Oosten is een ontzaglijk verlies, zei Franciscus in het puin van de oorlog tegen de jihadisten in Mosoel.

De bezetting van een derde van het land door IS was het laatste van een reeks conflicten in Irak die de meerderheid van de christenen het land uit dreven. Ze zijn nog maar met 400.000 in Irak, tegenover 1,5 miljoen in 2003, voor de Amerikaanse invasie.

Volledig scherm Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in de Iraakse stad Qaraqosh. © EPA

Er zijn zeker momenten waarop het geloof kan wankelen, een ervaring die de mensen in de donkerste dagen van de oorlog ondergingen. Ook in de huidige toestand met de coronapandemie en de onzekerheid slaat de twijfel toe, sprak de paus in Qarasosh. Hij moedigde de christenen er aan hun geloof niet te verliezen.

Hij was bijzonder onder de indruk van het getuigenis van een christelijke vrouw. Zij vertelde dat haar zoon om het leven kwam bij een aanval van de terreurmilitie IS (Islamitische Staat) in augustus 2014. Zijzelf vluchtte weg uit Qaraqosh. “Ze zei dat van de kant van de overlevenden van de terreuraanval vergeving nodig was”, aldus Franciscus. Dat is volgens hem ook belangrijk om christen te blijven.

Het stadje Qaraqosh wordt overwegend door christenen bewoond. Tienduizenden vluchtten tijdens de oorlog richting Erbil of naar het buitenland.

Grote misviering

Paus Franciscus arriveerde vrijdag in Bagdad voor een driedaagse reis door Irak. Het is een historisch bezoek, niet alleen omdat het het eerste buitenlands bezoek is van de kerkleider sinds de uitbraak van de coronapandemie, maar ook omdat het de eerste keer is dat een paus het land bezoekt. Gisteren kondigde de premier van Irak, al-Kadhimi, aan dat op 6 maart voortaan de ‘Nationale Dag van Tolerantie en Coëxistentie’ gevierd, een feestdag waarop iedereen vrij heeft.

Zondagnamiddag is nog een grote misviering voor duizenden gelovigen in het stadion van Erbil gepland, de hoofdstad van de autonome regio Koerdistan. Her en der klinkt bezorgdheid over de coronamaatregelen, nu de besmettingscijfers in Irak opnieuw sterk toenemen.

