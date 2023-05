Paus Franciscus benadrukt het belang van kinderen: Huisdieren mogen geen vervanging zijn

Het stichten van een gezin in Italië wordt volgens paus Franciscus een “grote uitdaging” die alleen voor de welgestelden haalbaar is. Tijdens een conferentie over de demografische crisis in Italië benadrukte hij dat huisdieren steeds vaker de plaats innemen van kinderen in veel huishoudens.