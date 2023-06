Paus Franciscus (86) opnieuw opgenomen in het ziekenhuis

De gezondheid van de 86-jarige kerkvorst is al een tijdje een zorgenpost voor zijn entourage. Hij doet vrijwel alles in een rolstoel, omdat hij last heeft van zijn knie. Franciscus lag eind maart drie dagen in het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een bronchitisinfectie . “Ik leef nog steeds en moet nu vier dagen slapen’’, grapte hij bij het verlaten van het ziekenhuis.

De gezondheidsproblemen leidden tot vragen over hoelang de paus nog van plan is aan te blijven. Hij heeft gezegd eventueel af te zullen treden als zijn gezondheid hem in de steek laat, maar zei voor zijn ziekenhuisopname voorlopig niet te stoppen. Franciscus’ voorganger Benedictus XVI trad in 2013 om gezondheidsredenen af. Dat was zeer ongebruikelijk omdat een paus doorgaans zijn gehele leven in functie blijft.