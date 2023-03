Paus Franciscus (86) in ziekenhuis met luchtweginfectie

Rusland zet nieuw huurlingen­le­ger ‘Convoy’ in op de Krim: “Tot de tanden gewapend”

Het huurlingenleger van Wagner-baas Yevgeni Prigozhin kenden we al. Nu lijkt het erop dat Rusland op de Krim gebruik maakt van een nieuw huurlingenleger dat opereert onder de naam ‘Convoy’. “Hun uitrusting is spiksplinternieuw, en ze zijn tot de tanden bewapend”, aldus de niet zo objectieve journaliste Olga Skabejeva (37) - ook wel ‘de megafoon van Poetin’ genoemd. Dit is wat je moet weten over het nieuwste Russische huurlingenleger.