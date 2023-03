Paus Franciscus (86) enkele dagen in ziekenhuis met luchtweginfectie

Het Vaticaan was al begonnen afspraken af te zeggen. Waarnemers in Rome lieten weten het hoogst ongebruikelijk te vinden dat kort voor de paasdagen uitgebreide onderzoeken gepland waren.

Paus in opvallende witte “rapperjas” gaat viraal, maar is de foto wel echt?

In juli 2021 onderging de Argentijnse paus een darmoperatie in het Gemelli-ziekenhuis. In een recent interview gaf hij aan weer last te hebben van zijn darmen. Hij kampt ook met een ernstig knieprobleem, waardoor hij inmiddels meestal in een rolstoel zit.