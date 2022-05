Paus door knieproblemen voor eerst publiekelijk in rolstoel

De 85-jarige paus meldde onlangs zelf dat de artsen hem hadden opgedragen het gewricht zo min mogelijk te belasten vanwege de pijn in zijn rechterknie. Onlangs liep de paus veel mank tijdens zijn openbare optredens en moest hij evenementen steeds weer annuleren. Maar Franciscus verscheen in het openbaar nog niet in een rolstoel.

Naar in het Vaticaan verluidde, zal de kerkleider in de toekomst mogelijk opnieuw zijn toevlucht tot een rolstoel moeten zoeken. Een voorspelling van hoe de knie zal evolueren, is moeilijk te maken. De komende evenementen zullen plaatsvinden zoals gepland.

Franciscus had deze week in een interview met “Corriere della Sera” gezegd dat hij last had van een ligamentaire blessure in zijn knie en een kleine injectie moest ondergaan. Naar verluidt is de injectie dinsdag uitgevoerd.