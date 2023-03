Paus breidt maatregelen tegen seksueel misbruik uit

Hartver­scheu­rend: beelden tonen hoe vrouw hond in vuilniscon­tai­ner gooit

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aries is een vrouw betrapt op het achterlaten van haar hond in een vuilniscontainer. Ze werd gefilmd door bewakingscamera’s in de wijk Villa Luro. Een buurtbewoner maakte een melding van het verwaarloosde dier bij de politie, waarna ze de hond redden. De viervoeter vond meteen ook een nieuwe thuis, want een van de agenten adopteerde hem.