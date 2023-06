“Paul was getalenteerd en loyaal”: clubs treuren om doodgeslagen jeugdvoetballer (15), beleidsmakers reageren geschokt op daad van geweld

Het Duitse voetbal is in diepe rouw gedompeld na de dood van Paul. Tijdens een internationaal jeugdtoernooi in Frankfurt werd de 15-jarige jongen zo hard geslagen dat hij het niet overleefde . “Paul was niet alleen een getalenteerde en voorbeeldige speler, maar ook een trouwe vriend”, klinkt het. Beleidsmakers op alle niveaus reageren ontzet.

Het drama speelde zich af op pinksterzondag. Tijdens de halve finale van de U17 op de ‘Germany Cup’ tussen JFC Berlin en FC Metz raakten spelers van beide clubs slaags na het laatste fluitsignaal.

Jongen (15) hersendood geslagen bij massale vechtpartij op internationaal jeugdvoetbaltoernooi in Duitsland

Volgens de Duitse krant ‘Bild’ viel een 16-jarige speler van FC Metz eerst een andere tegenstander aan en sloeg hem met beide vuisten in het gezicht. Vervolgens zou hij de 15-jarige Paul hebben vastgepakt en in zijn maag hebben gestompt. Het slachtoffer kon zich echter bevrijden en weglopen. Maar de vermeende dader zou hem daarop achterna zijn gerend en hem een ferme klap op het hoofd hebben gegeven. Paul zakte vervolgens in elkaar en moest worden gereanimeerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar stelden artsen vast dat hij hersendood was.

Paul werd nog enkele dagen kunstmatig in leven gehouden zodat hij zijn organen kon doneren, vertelde de woordvoerster van het parket van Frankfurt. In de loop van woensdag werden de machines echter uitgeschakeld. De komende dagen volgt nog een autopsie om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Zijn voormalige jeugdclub BFC Dynamo is eveneens in rouw gedompeld en publiceerde een foto van de jongen met rouwband.

De hoofdofficier van justitie bevestigde tegenover ‘Bild’ dat de Franse speler er vandoor was gegaan zonder hulp te bieden. De 16-jarige jongen is aangehouden en wordt verdacht van “het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg”, aldus ‘Bild’. Volgens zijn advocaat handelde de 16-jarige uit zelfverdediging en sloeg hij het slachtoffer alleen maar in zijn gezicht, meldde ‘Frankfurter Rundschau’.

“Geschokt”

Beleidsmakers op alle niveaus reageerden ontzet op de vreselijke gebeurtenis. “De verschrikkelijke daad van geweld op een internationaal jeugdtoernooi in Frankfurt schokt het Duitse voetbal. In deze uren gaan onze gedachten en gebeden uit naar de 15-jarige voetballer en zijn familie. We moeten opnieuw leren om fatsoenlijk met elkaar om te gaan - en dat betekent in de eerste plaats zonder geweld”, verklaarde Ronny Zimmermann, vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, aan het Duitse persbureau DPA.

JFC Berlin, de club van het slachtoffer, heeft haar medeleven betuigd aan de familie. Maar behoedt zich om publieke uitspraken te doen over het drama zolang het onderzoek nog niet is afgerond en uit respect voor de nabestaanden.

Ook Pauls voormalige voetbalclub, BFC Dynamo, is in rouw. “Paul was een uitzonderlijke jongen. Hij belichaamde de geest van BFC met elke vezel van zijn lichaam. Hij was niet alleen een getalenteerde speler, maar ook een trouwe vriend en een voorbeeldig lid van onze club,” staat in een verklaring op de website.

Eveneens de Franse club FC Metz, waar de vermeende dader speelt, heeft een verklaring op haar website gepubliceerd. Daarin staat dat de speler in kwestie ontkent de Berlijnse jeugdspeler opzettelijk te hebben belaagd en verwond. De club staat ter beschikking van de Duitse autoriteiten om het onderzoek verder te zetten. “Heel FC Metz is diep geschokt door deze tragedie”, klinkt het.

De ‘Germany Cup’ schrijft op zijn website dat de organisatie “diep geschokt en ongelooflijk bedroefd” is door de gebeurtenissen. “Het geweld moet stoppen”. De organisatie staat in nauw contact met de betrokken club, de voetbalbond en de politie. “Wij zullen alle mogelijkheden benutten om deze zaak op te helderen.”

Aan het toernooi namen ploegen uit zestien verschillende landen deel, waaronder ook enkele Belgische clubs.