Paul Pelosi (82) ontslagen uit ziekenhuis nadat inbreker hem in zijn huis aanviel met hamer

Kiev bereidt zich met verwar­mings­pun­ten voor op koude winter vol “energie­ter­reur”

Autoriteiten in de Oekraïense hoofdstad Kiev werken aan de installatie van verwarmingspunten in de stad voor het geval het stadsverwarmingssysteem wordt uitgeschakeld door aanhoudende Russische aanvallen. “In het ergste geval is er helemaal geen elektriciteit, water of stadsverwarming meer”, schrijft burgemeester Vitali Klitschko op Telegram. “Voor dat scenario bereiden we meer dan 1.000 verwarmingspunten in onze stad voor.”

2 november