Paul (62) en Rosemary (65) sterven samen aan Covid-19 terwijl hun zonen hun hand vasthouden

Oud-ambassa­deur Vaticaan in Parijs veroor­deeld voor seksuele agressie

16 december De vroegere ambassadeur van het Vaticaan in Frankrijk, Luigi Ventura, is woensdag in Parijs veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel. Hij krijgt die straf wegens “seksuele agressie” bij verschillende mannen, tijdens het uitoefenen van zijn diplomatieke functie in 2018 en 2019.