“Patriottische familie” en “liefde voor God en wapens”: dit is de man (21) die is opgepakt voor lekken geheime documenten

Er raakt meer bekend over de verdachte die is opgepakt voor het lekken van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Jack Teixeira (21) uit Dighton in de staat Massachusetts werkte op een luchtmachtbasis als informaticus en komt uit een patriottische familie. Volgens een vriend had hij een liefde voor God en wapens. Hij noemt Teixeira een “normale kerel” die van Amerika hield, “maar geen vertrouwen had in de toekomst”.

Beelden die tonen hoe Teixeira ingerekend wordt, doken gisteravond op. Hij bevond zich in de woning van zijn moeder, waar hij samen met haar woonde. Het huis staat in een met bomen omzoomde straat in een landelijke buurt. Dighton zelf telt amper 8.000 zielen en ligt op 80 kilometer van de militaire basis waar Teixeira werkte.

KIJK. Beelden tonen moment waarop verdachte wordt opgepakt

Een post uit de zomer van 2021 op de Facebookpagina van zijn moeders bloemenwinkel toont dat hij op dat moment een opleiding volgde bij de Massachusetts Air National Guard. “Jack is op weg naar huis, school voltooid, klaar om zijn carrière bij de Air National Guard te beginnen”, schreef ze er enthousiast bij.

Sinds de herfst van 2021 was hij in actieve dienst. Hij moest bij de 102de Intelligence Wing computers en communicatiesystemen beheren en problemen oplossen.

Patriottisme blijkt iets wat in de familie zat. Heel wat familieleden van de jongeman gingen in het leger. Zijn stiefvader werd in 2019 nog gevierd toen hij aan zijn pensioen begon na een carrière van 34 jaar als hoofdsergeant in dezelfde eenheid als zijn stiefzoon. En zijn moeder werkte jarenlang voor verscheidene organisaties die veteranen ondersteunen.

Vriend

Een vriend van Teixeira omschrijft hem in de krant ‘The Washington Post’ als “patriottisch”, “een toegewijde katholiek” en “een libertair” (iemand die absolute vrijheid aanhangt en voor zo weinig mogelijke inmenging van de overheid pleit). Hij had een interesse voor wapens en twijfels over de toekomst van de VS.

Volledig scherm © AFP

De twee leerden elkaar kennen op een server van Discord, een chatplatform dat erg populair is bij gamers. Ze deelden een liefde voor Glock-pistolen en geloof. Later ontmoetten ze elkaar ook in het echt. Volgens de vriend was Teixeira “een normale kerel”. Hij noemt hem wel “licht ontvlambaar”, wat lijkt te stroken met een video die andere internetvrienden deelden en waarop Teixeira te zien is die racistische en antisemitische beledigingen schreeuwt en een geweer afvuurt.

Oorlog

Volgens de eerste vriend zag Teixeira de oorlog in Oekraïne als “een deprimerende strijd” tussen twee landen “die meer gemeen zouden moeten hebben dan wat hen van elkaar doet verschillen”. Hij zou de geheime files gedeeld hebben “om jongeren te onderrichten van wie hij dacht dat ze vrienden waren en dat ze te vertrouwen waren” en los van “alle propaganda die de ronde doet”.

Volledig scherm Joint Base Cape Cod was de militaire basis waar Teixeira werkte. © ANP / EPA

De leden van de groep ‘Thug Shaker Central’ waren “kinderen die videogames speelden in hun kelder” en “wapenliefhebbers”. Teixeira wilde volgens de vriend jongeren “een betere kijk op de oorlog in Oekraïne geven”. “Hij hield van zijn land, maar had gewoon geen vertrouwen in de toekomst ervan”, klinkt het.

Andere leden uit de groep vertelden aan de krant ‘The New York Times’ dat Teixeira met het delen van de geheime documenten niet alleen wilde “informeren”, maar ook “imponeren”. “Iedereen respecteerde hem”, getuigt iemand. “Hij was de man, de mythe. Hij was een legende.”

KIJK. Wie is de verantwoordelijke voor de Pentagon-lekken en hoe kreeg hij toegang tot de documenten?