Patiënten Syrisch ziekenhuis, waaronder een kind, gedood bij aanval

Turkse luchtmacht valt Koerdische troepen aan in Syrië

1:45 De Turkse luchtmacht heeft zaterdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op een gebied in het noorden van Syrië dat in handen is van Koerdische milities. Dat heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meegedeeld. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in ongeveer zeventien maanden.