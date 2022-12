Patiënte haalt kamergenote van beademing om “irritant geluid”

“Europees akkoord in zicht voor prijspla­fond Russische olie”

Een langverwacht akkoord over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd, is in zicht. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De Europese lidstaten moeten vandaag hun handtekening nog onder het akkoord zetten, maar het lijkt erop dat de deadline van 5 december om Rusland verder te straffen voor de oorlog in Oekraïne gehaald wordt.

2:39