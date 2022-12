Patiënte haalt kamergenote in Duits ziekenhuis van beademing om “irritant geluid” beademingstoestel

EU zoekt tweede­hands laptops en smartpho­nes om naar Oekraïne te sturen

Leraren, kinderen, verplegers, artsen en ambtenaren in het door oorlog geteisterde Oekraïne hebben dringend behoefte aan laptops, tablets en smartphones. De Europese Commissie roept burgers en bedrijven in de EU daarom op om nieuwe en goed functionerende tweedehands apparaten die mogelijk ongebruikt thuis of op kantoor rondslingeren, te doneren. Het initiatief is Laptops for Ukraine gedoopt.

1 december