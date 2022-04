Patel daagt critici Rwanda-plan uit om met beter idee te komen om mensensmokkel te stoppen

In een gezamenlijk artikel in The Times met de Rwandese minister van Buitenlandse Zaken Vincent Biruta, herhaalde Patel dat haar controversiële plannen "gedurfd en innovatief" waren. Ze reageerde daarmee onder andere op afkeurende geluiden vanuit kerkelijke middens. Zo had de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby de plannen goddeloos genoemd, terwijl zijn collega in York het idee in zijn paaspreek omschreef als "zo deprimerend en verontrustend".