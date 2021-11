Passerende voetbalfan geeft journaliste live op tv tik op achterwerk: “Dit kun je niet maken!”

Verontwaardiging in Italië: een journaliste die na de match Empoli-Fiorentina live verslag uitbracht, is het slachtoffer geworden van ongewenste intimiteiten. Een passerende voetbalfan gaf Greta Beccaglia een tik op het achterwerk. Ironisch genoeg stonden de matchen in de Serie A dit weekend in het teken van meer respect voor vrouwen.

Fiorentina had de match in extremis verloren met twee late goals, waardoor de stemming bij de bezoekende fans bedrukt was. Eén van hen ging bij het verlaten van het stadion echter zwaar over de schreef. Toen hij Beccalgia voorbijliep, kon hij zijn linkerhand niet thuishouden.

De journaliste, die voor de lokale tv-zender Toscana TV werkt, reageerde zichtbaar geïrriteerd. “Sorry, dit kun je niet maken!” De man liep echter gewoon door.

Klacht

Beccaglia diende vandaag klacht in, de dader is intussen geïdentificeerd. “Wat mij overkomen is, is onaanvaardbaar”, aldus de journaliste. “Zijn daad staat nu toevallig op beeld omdat ik aan het werk was, maar helaas overkomt dit ook veel andere vrouwen. En dan is er geen camera in de buurt.”

Beccaglia is ook ontgoocheld omdat niemand ingreep. “Waarom kwam er geen enkele reactie? Iedereen had het gezien, maar niemand zei wat. Dat deed me pijn, ik stond daar machteloos.”

Volledig scherm Links: het moment waarop de voetbalfan de tik op het achterwerk geeft. Rechts: Greta Beccaglia. © Instagram

“Excuses aangeboden”

Haar collega in de studio kreeg ook de wind van voren omdat hij nogal ongepast reageerde. “Maak je niet boos”, zei hij tegen Beccaglia toen hij haar kwade toon hoorde. De actie veroordelen of de livestream afbreken deed hij echter niet.

De journaliste neemt hem intussen wél in bescherming. “Giorgio Micheletti is een op-en-top professional. Hij besefte niet helemaal wat er aan de hand was. Intussen heeft hij al verschillende keren zijn excuses aangeboden. Hij raadde mij ook aan om klacht in te dienen.”

Rode streep op gezicht

Micheletti kwam ook zelf met een statement naar buiten. “Ik verontschuldig mij voor mijn ongelukkige uitdrukking. Mijn enige bedoeling was om Greta te helpen.”

O ironie: net dit weekend steunden heel wat voetballers uit de Serie A een campagne tegen vrouwengeweld. Ze verschenen op het veld met een rode streep op hun gezicht. In Rome kwamen dit weekend tienduizenden mensen op straat naar aanleiding van de internationale dag tegen vrouwengeweld.