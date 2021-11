Passant filmt stervende agent in Berlijn en verspreidt beelden

Ninove Passagier uit Duitse taxi die betrokken raakte bij ongeval kwam uit Letland

Een van de inzittenden die in de Duitse taxi zat die dinsdag betrokken raakte bij een ongeval in de Weggevoerdenstraat in Ninove kwam uit Letland. Hij kon gevat worden door de taxichauffeur zelf. De politie dacht even dat de man illegaal in het land was, maar na controle bleek toch alles in orde te zijn.

17 november