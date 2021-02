Passagiersvliegtuig spot UFO die op “soort kruisraket” lijkt: American Airlines verwijst door naar FBI

Agenten niet vervolgd voor dood van Af­ro-Amerikaan­se man die stierf na zijn arrestatie

13:44 Een Amerikaanse grand jury heeft besloten geen agenten aan te klagen die betrokken waren bij de arrestatie van de Afro-Amerikaanse man Daniel Prude in maart vorig jaar. De man kreeg tijdens zijn arrestatie in de stad Rochester, in de staat New York, een kap over zijn hoofd en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking.