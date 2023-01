Passagiersvliegtuig met 72 inzittenden neergestort in Nepal: geen Belgen aan boord, dodental loopt nu al op tot 69

In Nepal is een passagiersvliegtuig neergestort vlak voor het zou landen op Pokhara International Airport, een toeristische bestemming in het centrum van het land. Het toestel van Yeti Airlines had 72 mensen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken waren daar geen Belgen bij. De Nepalese burgerluchtvaartautoriteiten spreken intussen van 69 dodelijke slachtoffers. De piloot zou tot op het allerlaatste moment contact hebben gehad met de luchtverkeersleiding, maar zou geen gewag gemaakt hebben van problemen.

Dat laatste vertelde de directeur-generaal van Tribhuvan International Airport in Kathmandu aan nieuwssite Lokantar. “Het vliegtuig stortte neer net toen het op het punt stond om te landen”, aldus Premnath Thakur. Dat was om 10.50 uur lokale tijd (6.05 uur vanmorgen Belgische tijd). “De piloot had contact met de toren tot hij crashte. Maar hij heeft de toren niet gemeld dat er iets niet in orde was.”

Er zaten 68 passagiers en 4 crewleden op de binnenlandse vlucht. Het gaat om 66 volwassenen, drie kinderen en drie baby's. Enkele van de passagiers kwamen uit het buitenland. De luchthaven spreekt over vijf Indiërs, vier Russen, een Ier, twee Zuid-Koreanen, een Australiër, een Fransman en een Argentijn.

Uit de gegevens die Buitenlandse Zaken kon verzamelen via de Belgische ambassade in New Delhi, blijkt dat er geen Belgen op de passagierslijst stonden.

Het reddingscoördinatiecentrum van Tribhuvan International Airport meldt aan ‘The Kathmandu Post’ dat er voorlopig 69 lichamen zijn geborgen en dat “de zoektocht naar de overige drie passagiers bezig is”.

De politie meldt dat tot nu toe geen overlevenden zijn gevonden. Eerder zei de woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Yeti Air wel dat er enkele overleden waren. Ook een lokale overheidsverantwoordelijke zei voordien dat enkele overlevenden naar het ziekenhuis gebracht zijn.

Identificatie

Volgens de politie zijn al 64 lichamen overgebracht naar de Pokhara Academy of Health Sciences. Het instituut bevestigt dat en zegt dat de identificatie van de slachtoffers aan de gang is.

De luchthaven - die nog maar twee weken geleden de deuren had geopend - is tijdelijk gesloten en reddingsoperaties zijn nog altijd aan de gang. Yeti Airlines heeft al haar vluchten van maandag opgeschort. Beelden van de plaats waar vlucht ANC ATR 72 neerkwam, tonen vuur en hevige rook. Er blijkt ook uit dat het vliegtuig volledig vernield is.

Een lokale verantwoordelijke, Gurudutta Dhakal, laat weten dat de brandweer de brand poogt te blussen. Een politiewoordvoerder voegt er bij persbureau dpa aan toe dat 300 agenten en het leger ter plaatse zijn voor de reddingswerken. Die worden echter bemoeilijkt doordat de site in een kloof tussen twee heuvels ligt.

KIJK. Beelden tonen hoe vliegtuig kantelt en crasht

Populair

Het toestel van Yeti Airlines was vertrokken vanuit de hoofdstad Kathmandu. Pokhara is een van de meest populaire toeristische bestemmingen van Nepal en het startpunt voor veel bergtochten in de Himalaya.

Volledig scherm © via REUTERS

Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren. Volgens woordvoerder Anup Joshi van de luchthaven van Pokhara had het vliegtuig “op 12.500 voet” (3.800 meter) gevlogen en was het bezig met “een normale landing”. Het was ook mooi weer vanmorgen.

Piloot Kamal KC had al 25 jaar dienst en meer dan 20.000 vlieguren op de teller. Ook copiloot Anju Khatiwada was ervaren. Dat bevestigt hun collega Roshan Sapkota aan nieuwssite Lokantar. Hij zat bij Khatiwada in de klas en vloog zijn eerste 100 uren met Kamal KC. “Ik zag hem nooit enig risico nemen”, getuigt hij.

Volledig scherm © ANP / EPA

De ATR72 is een veelgebruikt tweemotorig turbopropvliegtuig, vervaardigd door een joint venture van Airbus en het Italiaanse Leonardo. Volgens de gespecialiseerde trackingwebsite FlightRadar24 was het toestel nog maar vijftien jaar oud, maar wel uitgerust met een oude transponder met onbetrouwbare gegevens.

Volledig scherm © REUTERS

Getuige Khum Bahadur Chhetri vertelde aan persbureau Reuters dat hij het vliegtuig zag naderen vanop het dak van zijn huis. “Ik zag het toestel trillen, naar links en rechts bewegen en dan plots een duik maken. Daarna verdween het in een kloof.” Volgens hem brachten lokale bewoners twee slachtoffers naar het ziekenhuis.

Premier

De premier van Nepal heeft op sociale media al zijn medeleven betuigd. “Ik ben diep bedroefd door het trieste en tragische ongeval van Yeti Airlines ANC ATR 72 die met passagiers van Kathmandu naar Pokhara vloog”, aldus Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’. Hij roept alle instanties en burgers op om samen te werken. Maandag is er een dag van nationale rouw in het land.

Volledig scherm Premier Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ volgt de laatste ontwikkelingen op de voet. © via REUTERS

De Nepalese regering heeft vandaag ook crisisberaad ingelast vanwege de crash. Volgens de minister van Financiën Bishnu Paudel is er een onderzoek bevolen naar de oorzaak van de ramp. Over 45 dagen zouden de eerste resultaten daarvan voorgesteld moeten worden.

Vliegtuigcrashes zijn niet ongewoon in Nepal, onder meer omdat het weer in het bergachtige land snel kan omslaan. Acht van de veertien hoogste bergen bevinden zich in Nepal. Daarnaast is de infrastructuur voor vliegen niet goed en zijn de vliegtuigen vaak niet goed onderhouden. Meestal gaat het echter om kleine toestellen.

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

Het is volgens persbureau Reuters wel de ergste vliegramp sinds 1992. Toen vloog een Airbus A300 van Pakistan International Airlines tegen een berg bij het naderen van Kathmandu. Alle 167 inzittenden kwamen om.

Uit zorgen om de veiligheid mogen Nepalese vliegtuigmaatschappijen sinds 2013 niet meer in het luchtruim van de Europese Unie vliegen. Persbureau Reuters meldt dat de reddingswerkzaamheden zondag in de late avond stopgezet zijn. Honderden reddingswerkers waren er actief. Maandag zetten de hulpdiensten de zoektocht voort.