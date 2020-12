Passagiersbus stort van brug in Brazilië: zeker 18 doden, twee kinderen kritiek

De passagiersbus reed gisteren over de snelweg in de stad João Monlevade in de zuidoostelijk staat Minas Gerais toen hij rond 13.30 uur (plaatselijk tijd) in aanraking kwam met een truck met oplegger. De bus schoot van de weg, door de betonnen vangrail en bleef bungelen.

De Braziliaanse nieuwszender G1 vernam van automobilisten dat de buschauffeur nog probeerde de touringcar achteruit te rijden. Minstens vier mensen konden naar verluidt nog het voertuig verlaten voordat het naar beneden stortte en op zijn zij naast een spoorlijn terechtkwam.

Er zouden ongeveer 26 gewonde passagiers naar omliggende ziekenhuizen zijn gebracht. Ten minste drie gewonde passagiers, onder wie twee kinderen, zijn in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Belo Horizonte. Een inzittende zou nog vermist zijn, meldt The Independent.

De crash is het tweede dodelijke ongeval in een week tijd in Brazilië. Vorige week woensdag lieten nog 42 mensen het leven bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen in Taguaí, São Paulo.

